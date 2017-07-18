В Петербурге 18 июля днем воздух прогреется до 20 градусов. Во второй половине дня синоптики также обещают дожди и грозу. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, во второй половине дня местами ливневой дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление существенно не изменится. Восход солнца был в 04:08, закат будет в 22:00. После заката температура воздуха опустится до плюс 14 градусов, будет преимущественно облачно, зато без осадков.