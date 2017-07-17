Медведев утвердил новые изменения в ПДД

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новые изменения в правила дорожного движения (ПДД). Документ опубликован на официальном сайте правительства России.

В России в целях защиты окружающей среды от воздействия вредных выбросов автомобилей вводятся новые дорожные знаки и термины.

«Введены новые дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства», и новые термины», - говорится в документе.

Также в связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки.

Кроме того, новые изменения предусматривают запрет для маршруток останавливаться вне остановок маршрутного транспорта и разрешают велосипедистам ездить по тротуарам, если с ними находятся дети младше 14 лет.