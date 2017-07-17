  • 17 Июль 2017
USD 15.07.2017 59.8806 -0.3030
USD ММВБ 11:17 59.03600  
EUR 15.07.2017 68.3597 -0.4542
EUR ММВБ 11:17 67.7000  
Нефть($) 17.07.2017 49.17 +0.14
Нефть(p) 17.07.2017 2944.33 -6.47

Медведев утвердил новые изменения в ПДД

Автор:


© Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

Темы дня

В России вводятся новые дорожные знаки и термины.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новые изменения в правила дорожного движения (ПДД). Документ опубликован на официальном сайте правительства России.

В России в целях защиты окружающей среды от воздействия вредных выбросов автомобилей вводятся новые дорожные знаки и термины.

«Введены новые дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства», и новые термины», - говорится в документе.

Также в связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки.

Кроме того, новые изменения предусматривают запрет для маршруток останавливаться вне остановок маршрутного транспорта и разрешают велосипедистам ездить по тротуарам, если с ними находятся дети младше 14 лет.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Пять контактных зоопарков Петербурга, где вас никто не укусит

    Тропические бабочки, страусы, козы и питоны – этих и других животных можно увидеть в интерактивных зверинцах Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых интересных из них.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
    04.07.17
    Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
    03.07.17
    Обзор интернет-магазина EuroMade
    03.07.17
    Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm