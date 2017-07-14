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В Петербурге появятся скверы имени Мариуса Петипа и Елены Образцовой

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© Фото: Instagram / @markcardician

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Имена выдающихся деятелей культуры присвоила Топонимическая комиссия.

В Петербурге появятся скверы имени Мариуса Петипа и Елены Образцовой. Имена выдающихся деятелей культуры присвоила Топонимическая комиссия. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Сквер Петипа находится между домом номер 4 по улице Союза Печатников и домом номер 7/2 по набережной Крюкова канала, а сквер Образцовой на пересечении улиц Декабристов и Писарева.

Мариус Петипа - знаменитый балетмейстер, уроженец Марселя, приехавший в Петербург в 1847 году по приглашению российских властей. Сквер, названный в его честь, находится вблизи Мариинского театра, где тот прослужил почти всю свою творческую жизнь.

Среди его постановок в Мариинском театре - «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Сильфида», «Раймонда», «Корсар», «Жизель», «Баядерка» и многие другие. Большая часть спектаклей до сих пор идет на сцене театра в реконструкции других хореографов.

Елена Образцова - советская и российская оперная певица, народная артистка СССР. Родилась в Ленинграде, находилась в городе в блокаду, до 1943 года, когда была эвакуирована в Устюжну Вологодской области.

Окончив ленинградскую консерваторию с уникальной оценкой «пять с плюсом», стала солисткой Большого театра, а в 1970 году - лауреатом конкурса им. П. Чайковского. Исполняла партии в ведущих театрах мира, проводила в Петербурге свой вокальный конкурс и руководила культурным центром, в 2007-2008 годах возглавляла оперную труппу Михайловского театра.

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