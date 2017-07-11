Путин и патриарх Кирилл посетили Валаам

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 июля посетили Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Об этом сообщает РИА "Новости".

Предстоятель РПЦ и президент РФ ежегодно посещают Валаамский монастырь на день памяти его основателей - преподобных Сергия и Германа Валаамских.

По словам патриарха, он впервые побывал на Валааме в 1969 году, и тогда казалось, что нет никакой надежды на возрождение древнего монастыря, основанного еще в первые века христианства на Руси. В советское время полстолетия на Валааме не было монашеской жизни, храмы подвергались осквернению.

Восстановление монастыря началось в 1989 году. "И Господь из пепла возродил обитель, и не просто стены монастыря, приведя Валаамский монастырь чисто внешне в состояние, которого не было даже в те славные прошлые времена, но — может быть, самое важное - обитель живет полноценной монашеской жизнью", - сказал патриарх в проповеди по окончании литургии.

Владимир Путин в храме приложился к мощам преподобных и поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери, пишут "Известия". Позже президент обсудил с патриархом вопросы жизни монастыря и его обустройство.

Очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте" сообщают, что после визита в Валаам патриарх Кирилл прибыл в Петербург. "С парковки у ласкового пляжа в Солнечном сейчас будут эвакуированы автомобили. Говорят, будет приземляться вертолет патриарха, по рупору возле вышки объявили", - пишут петербуржцы, публикуя фотографии вертолета.