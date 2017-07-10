Ретро-трамвай перенесет петербуржцев в атмосферу 60-х годов

Петербуржцев приглашают на прогулку на ретро-трамвае «Стиляга 21 века». Он перенесет пассажиров в уникальное путешествие по времени и пространству – в Ленинград 60-х годов.

Самый красивый и стильный вагон отправится в романтическую поездку в 20:00 в пятницу, 14 июля. Вместе с ним гостям о той эпохе расскажут музыканты. Отечественные и зарубежные хиты дополнят экскурсию по Ленинграду шестидесятых.

Шестидесятые для Ленинграда – это новые станции метро, кардинальная перестройка мостов, Дворец спорта Юбилейный и много другое. Это программа «Время», с ее знаменитым «Время вперед». Это знаменитые хиты, многие из которых по-прежнему любимы и популярны.

Это удивительные, необычные линии трамвая ЛМ-57, в которых застыла эпоха шестидесятых, застыли мечты о светлом и комфортном будущем в трудном и трудовом настоящем. Количество мест ограничено, записаться можно по номеру: +7 (981) 795-37-46.