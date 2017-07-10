"Ночлежка" собирает деньги на новый "Ночной автобус" для раздачи питания

Петербургская "Ночлежка" собирает два млн рублей на новый "Ночной автобус" для раздачи питания. Об этом сообщается на официальной странице благотворительной организации "ВКонтакте".

"За эти деньги мы приобретем новый микроавтобус Ford Transit 2017 года выпуска, переоборудуем его для раздачи питания, оформим страховку и поставим на учет в ГИБДД", - рассказали сотрудники "Ночлежки".

Новый автобус необходим, так как нынешний, купленный в 2010 году, выходит из строя. За 6,5 лет своей работы он проехал 200 тыс. километров. На его стоянках волонтеры раздали больше 240 тыс. порций горячего ужина, накормив больше 40 тыс. человек.

"Круглый год пять дней в неделю "Ночной автобус" выезжает в отдаленные районы города: на четырех стоянках волонтёры раздают нуждающимся людям горячую еду, средства гигиены и одежду", - также уточнили в организации.

Более того, профессиональные медики-волонтеры оказывают посетителям автобуса первую помощь. В это время водитель "Ночного автобуса" рассказывает бездомным людям о том, что с помощью специалистов "Ночлежки" они могут решить социальные, юридические и медицинские проблемы, избавиться от зависимости и выбраться с улицы.

Для того, чтобы отправьте пожертвование на покупку нового "Ночного автобуса", необходимо зайти на сайт "Ночлежки".