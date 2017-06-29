Станцию метро "Владимирская" открыли после проверки, взрывотехники не нашли ничего опасного. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Она была закрыта с 09:23 из-за бесхозного предмета. Переход на "Достоевскую" также был закрыт.

"В 10:35 "Владимирская" и переход "Достоевскую" открыты, опасных предметов не обнаружено", - рассказали в метрополитене.