С 22 июля закроют движение троллейбусов по улице Есенина. Изменены сроки работ на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

Троллейбусы не будут ходить по улице Есенина от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи с пяти часов 22 июля до пяти часов 24 июля. Ранее сообщалось, что троллейбусное движение на этом участке закроют с 1 июля до 3 июля.

Троллейбус №13 в это время будет следовать от станции "Светлановский проспект" по действующей трассе до конечной станции "Площадь Мужества".