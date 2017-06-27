  • 28 Июнь 2017
USD 28.06.2017 58.8843 -0.1171
USD ММВБ 03:17 58.95330  
EUR 28.06.2017 65.9563 -0.1253
EUR ММВБ 03:17 66.3530  
Нефть($) 27.06.2017 46.15 +0.41
Нефть(p) 27.06.2017 2717.51 +18.79

В Ботаническом саду Петербурга начался сезон цветения лотосов

Автор:


© Фото: kirachernova.com
    следующая

    Темы дня

    Гостей ждут в Викторной оранжерее Водного маршрута.

    В Ботаническом саду Петербурга начался сезон цветения лотосов. Бутоны будут распускаться на протяжении всего лета, вплоть до сентября.

    "В Петербурге могут цвести лотосы. Это ли не доказательство того, что возможно все?" - пишут сотрудники сада на официальной странице БИН РАН "ВКонтакте".

    Гостей ждут в Викторной оранжерее Водного маршрута.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      Лучшее в Петербурге

      Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

      Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

      читать далее →

      Куда сходить в Петербурге в июне

      «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

      На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Царская одежда: как производят меховые изделия

      «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

      «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      26.06.17
      Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?
      26.06.17
      Где купить все необходимое для скейтбординга?
      23.06.17
      Недвижимость на Пхукете
      23.06.17
      МФУ от бренда НР
      21.06.17
      Офисная мебель: что обеспечит правильный выбор?
      14.06.17
      Типы и особенности противопожарных металлических дверей
      14.06.17
      История полного восстановления при мышечной дистрофии
      13.06.17
      Квадроциклы напрокат

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm