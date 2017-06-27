На крышах Петербурга открылась первая легальная смотровая площадка. Теперь все желающие смогут оценить панорамный вид на город с крыши дома 65 по Лиговскому проспекту. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Перед открытием смотровой площадки были получены рекомендации ГУВД и МЧС по организационно-методической документации.

«На сегодняшний день здесь применено сертифицированное оборудование для обеспечения безопасности проведения экскурсий. Данная площадка была рассмотрена в части соответствия ГОСТам и нормам для обеспечения безопасности людей при нахождении на высоте. Этот вид туризма может позволить гостям города взглянуть на него совсем с другой стороны – то есть сверху, что позволит увеличить его туристическую привлекательность», - рассказал председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

Помимо вида на город главным экспонатом на крыше является одна из 180 знакомых ленинградцам башен, в которых в военные годы располагались наблюдательные пункты местной противовоздушной обороны (МПВО). Башню отреставрировали и подготовили для показа.

Экскурсионная программа для посетителей состоит из двух частей. В первой рассказывается о том, какими были городские крыши во времена Петра I, вспоминаем об указе Николая I от 1844 года об ограничении высоты зданий и в целом говорим, как сформировалась небесная линия Петербурга. Вторая часть экскурсии посвящена башне МПВО и тому, какую функцию такие башни выполняли.

Крыша на Лиговском проспекте, 65, открыта для посетителей с 09:00 до 21:00. Организовывается экскурсия с группами до 15 человек. В перспективе проект может увеличить количество смотровых площадок.