На внутреннем кольце КАД ограничат движение до двух полос. Причиной ограничений станет замена трех деформационных швов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы продлятся с 10 июля по 5 августа на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны до транспортной развязки КАД на пересечении с Софийской улицей.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части эстакады, затем на другой. В период с 10 по 23 июля 2017 года будет организованно перекрытие полосы безопасности, первой и второй полос, а с 24 июля по 5 августа 2017 года перекрытие третьей и четвертой полос движения. На период перекрытия двух полос по оставшимся будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения. Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».