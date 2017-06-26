Опрос: Путин вошел в тройку рейтинга самых выдающихся личностей в истории

«Левада-центр» провел опрос и выяснил, кого россияне считают самыми выдающимися личностями в истории. Самым известным и влиятельным, по мнению россиян, был и остается Иосиф Сталин (38% опрошенных). Об этом сообщают «Известия».

В 2012 году - тогда «Левада-центр» проводил аналогичное исследование - Сталин был еще популярнее, о его выдающейся роли в истории страны заявили 42%. В тройке лидеров «отец народов» держится с 1999 года.

На втором месте нынешнего рейтинга - президент РФ Владимир Путин и поэт Александр Пушкин (34% опрошенных). Однако если Пушкин находился в списке начиная с 1989 года (тогда опрос был проведен впервые), то Владимир Путин впервые попал в первую тройку.

Эксперты полагают, что на рейтинг Сталина до сих пор влияет победа СССР в Великой Отечественной войне, а популярность Владимира Путина возросла еще больше после воссоединения Крыма с Россией.

Третье место в списке занял Владимир Ленин (32% опрошенных). В десятку выдающихся личностей также вошли император Петр I (29%), космонавт Юрий Гагарин (20%), писатель Лев Толстой (12%), полководец Георгий Жуков (12%), императрица Екатерина II (11%) и поэт Михаил Лермонтов (11%).

На последнем месте из двадцати лидеров опроса — Михаил Горбачев, которых набрал всего 6%. Также в списки наиболее значимых личностей в истории оказались физик Исаак Ньютон, полководец Михаил Кутузов, поэт Сергей Есенин и физик-теоретик Альберт Эйнштейн (по 7% голосов).

Опрос «Левада-центра» проходил с 7 по 10 апреля 2017 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 48 регионов РФ. Социологи общались с респондентами на дому.