В Петербурге 22 июня ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем - от 14 до 16 градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Атмосферное давление днем будет мало меняться", - говорится в сообщении ведомства.

Восход солнца был в 03:35, закат будет в 22:25. После заката температура воздуха незначительно опустится, до плюс 11 градусов, ветер стихнет до 3 м/с.