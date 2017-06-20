Станцию метро "Маяковская" открыли после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Она была закрыта с 10:27 из-за бесхозного пакета на платформе. Переход на станцию "Площадь Восстания" также был закрыт.

"В 10:55 "Маяковская" и переход на "Площадь Восстания" открыты", - рассказали в метрополитене.