В двух районах Петербурга 20 июня испытают на прочность теплосети

Сегодня, 20 июня, ГУП «ТЭК СПб» испытает на прочность теплосети в двух районах Петербурга: Выборгском и Красногвардейском. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

В Выборгском районе пройдут испытания на распределительных тепловых сетях от котельных Лесной проспект, 37, корпус 4, улица Харченко, 4, а также в поселке Левашово, на Володарского, 72-74, и Первомайской, 37.

В Красногвардейском районе будут испытаны распределительные сети от котельной Пискаревский проспект, 155, корпус 3.