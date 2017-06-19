В день открытия Кубка конфедераций петербургское метро перевезло 1,8 млн человек

В день открытия Кубка конфедераций, 17 июня, петербургское метро перевезло более 1,8 млн человек. Об этом сообщается на официальном сайте подземки.

Это на 600 тыс. пассажиров больше, чем в обычные выходные дни. Станции подземки были открыты дольше, до 1:30 ночи. Наибольший пассажиропоток был зафиксирован на станции «Крестовский остров», которой воспользовалась 41 тыс. человек.

При этом обычно по субботам станция обслуживает около 19 тыс. пассажиров. После завершения первого матча чемпионата ФИФА, где сборная России обыграла сборную Новой Зеландии, пассажиропоток на станции метро «Крестовский остров» составил 10 тыс. пассажиров в час.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет еще три матча: 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.