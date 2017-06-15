В Петербурге с 15 июня начала работать «Система-112». Теперь жители и гости Северной столицы могут дозвониться по номеру «112» в любые экстренные службы города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

В регионах, где уже введена данная система, при наборе номера «112» действует система автоматического определения местонахождения звонящего, что увеличивает скорость реагирования экстренных служб на вызов. До конца 2017 года «Систему-112» планируется запустить по всей России.

Кроме номера «112», пользователи мобильных сетей в Петербурге для дозвона в оперативные службы также смогут использовать номера «101», «102», «103», «104». Со стационарных телефонов все так же доступны двузначные номера «01», «02», «03», «04».