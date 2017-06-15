  • 15 Июнь 2017
USD 16.06.2017 57.4437 +0.4134
USD ММВБ 21:16 57.42900  
EUR 16.06.2017 64.2795 +0.3314
EUR ММВБ 21:16 64.2000  
Нефть($) 15.06.2017 46.88 0.21
Нефть(p) 15.06.2017 2692.96 +31.36

В Петербурге с 15 июня начала работать «Система-112»

Автор:


© Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

Темы дня

Она автоматически определяет местонахождения звонящего.

В Петербурге с 15 июня начала работать «Система-112». Теперь жители и гости Северной столицы могут дозвониться по номеру «112» в любые экстренные службы города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

В регионах, где уже введена данная система, при наборе номера «112» действует система автоматического определения местонахождения звонящего, что увеличивает скорость реагирования экстренных служб на вызов. До конца 2017 года «Систему-112» планируется запустить по всей России.

Кроме номера «112», пользователи мобильных сетей в Петербурге для дозвона в оперативные службы также смогут использовать номера «101», «102», «103», «104». Со стационарных телефонов все так же доступны двузначные номера «01», «02», «03», «04».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат
    08.06.17
    Как цветы влияют на человека?
    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
    31.05.17
    Матрасы Perrino Active

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm