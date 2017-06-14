Президент РФ Владимир Путин назвал "мечты о развале России" неосуществимыми. Ранее журнал Foreign Affairs писал, что Россия, якобы, повержена. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Кто-то мечтает, и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down (Путинская Россия повержена). Это их мечты. Но это не соответствует действительности", - сказал российский лидер в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Путин заметил, что "те, кто об этом пишут, знают об этом".

Он сказал, что и в Европе, и в США на этот счет есть разные мнения. Те, кто смотрит на перспективу, "хотя бы на 25, на 30, на 50 лет вперед, думают о каких-то проблемах, угрозах, по-другому относятся к России". В то же время, по словам президента, "есть те люди, которые живут от выборов до выборов и думают только о своих собственных политических интересах".

Также в интервью Оливеру Стоуну глава России заявил, что российской оппозиции мешает не контроль СМИ со стороны государства, а отсутствие политической программы. "Вы сказали о доступе к средствам массовой информации. У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует, это невозможно просто", - заявил Путин.

По словам главы государства, "проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей".

Отвечая на реплику Стоуна о том, что Россия является "традиционным авторитарным государством", Путин сказал: "У нас в течение почти тысячи лет государство складывалось как монархия. Затем произошла так называемая революция 1917 года, к власти пришли коммунисты, во главе государства оказался Сталин. Только в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому этапу развития России".

Поэтому, по мнению президента РФ, "невозможно себе представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или в Германии". "Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно, и вот это и есть нормальный процесс развития", - подчеркнул Путин.