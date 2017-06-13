Канал Грибоедова и Мойку частично закроют для судов

Канал Грибоедова и реку Мойку частично закроют для судов. Причинами закрытия станут ремонт Каменного моста и чистка дна. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

С 15 июня до 15 августа 2017 года, с 07:00 до 23:00 ежедневно участок реки Мойки от линии створа с домом номер 31 по наб. реки Мойки до верхней кромки Мало-Конюшенного моста будет закрыт для движения судов.

Кроме того, с 16 июня по 16 июля 2017 года для движения судов закрывается участок канала Грибоедова под Каменным мостом.