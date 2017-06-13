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Ремонт набережной Фонтанки у площади Ломоносова завершен

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© Фото: Instagram / @alexandra_kor_69

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Движение транспорта у домов 53-58 полностью открыто.

Капитальный ремонт набережной Фонтанки около площади Ломоносова завершен. Движение транспорта у домов 53-58 полностью открыто. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Реконструкцией набережной с конца апреля занималась компания «Геоизол». Так как участок является памятником истории и культуры, то все работы велись под наблюдением комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Для восстановления участка был реконструирован исторический гранитный камень, гранитные тумбы и решетки ограждения. Всего в ходе работ было обработано 1019 штук исторических камней, 626 облицовочных и 99 карнизных камней.

Проектом также были предусмотрены дноуглубительные работы, устройство свайного основания новой конструкции стенки набережной, армирование новой стенки набережной, монтаж исторического камня на новое основание, устройство застенного дренажа для отвода воды с тротуара и устройство новой ливневой канализации для отвода воды с проезжей части.

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