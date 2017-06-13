Ректор Петербургского горного университета стал самым богатым академиком РФ

Ректор Петербургского горного университета Владимир Литвиненко стал самым богатым академиком РФ. Он заработал в 2016 году 195,7 млн рублей, что на 81,5 млн рублей меньше, чем в 2015 году. Об этом сообщает РБК.

Несмотря на то, что доходы Литвиненко уменьшились, он сохранил лидерство в "денежном" рейтинге среди всех руководителей вузов России.

Второе и третье места в рейтинге, как и в 2016 году, заняли ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) и проректор РАНХиГС Сергей Синельников-Мурылев.​ Они задекларировали 64,5 млн и 48,6 млн рублей доходов соответственно.

Четвертым по задекларированному доходу стал ректор Российского экономического института им Г.В. Плеханова Виктор Гришин с заработком 38,1 млн рублей. В прошлом году он занимал восьмую строчку с доходом 24 млн рублей.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и ректор СПбГУ Николай Кропачев выпали из первой десятки, в которой по итогам 2015 года они занимали шестую и восьмую строчки, и расположились на 13 и 23 местах. Кропачев заработал в 2016 году 19,7 млн рублей, на 3,5 млн меньше, чем в 2015-м.

Кузьминов, наоборот, увеличил свой доход на 1,9 млн, до 29,7 млн рублей. Ректор МГУ Виктор Садовничий заработал на 600 тыс. рублей. меньше, чем в 2015 году, - 16,5 млн руб, он занял 30 строчку рейтинга.

Больше всех в топ-50 представителей Высшей школы экономики - пять человек. Четыре участника рейтинга работают в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), три - в Московском государственном техническом университете гражданской авиации.