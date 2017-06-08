На Леонтьевском мысе сделают свою стрелку В.О.

На Леонтьевском мысе сделают свою стрелку Васильевксого острова, территорию благоустроят за 100 млн рублей. Об этом сообщает "Коммерсанъ".

В "зеленой" зоне появится прогулочная набережная протяженностью 600 метров со спуском к воде, пешеходные дорожки, видовая площадка для сэлфи и сквер с мозаичной композицией в виде карты Европы.

В рамках проекта будут реконструированы расположенные рядом с одноименным жилым комплексом набережные рек Ждановка и Малая Невка. Кроме того, для горожан предусмотрят зоны отдыха и велодорожки, которые станут ответвлением одного из двух веломаршрутов, которые пройдут по Петроградской стороне.

Предполагается, что для яхтсменов будет организован общественный причал с сопутствующим сервисом на 50 мест, а от Крестовского острова будет курсировать водное такси, доступное всем петербуржцам.

«Участок на острие мыса окончательно закреплен новым документом (новый Генплан - прим. ред.) как открытая зеленая зона для прогулок и активного отдыха горожан. Отсюда открывается великолепный вид на Крестовский остров, Финский залив, парковые ансамбли и выдающиеся объекты современной архитектуры: ЗСД, Лахта-центр, "Зенит-арену". В планах – появление на карте города новой точки притяжения, по аналогии со стрелкой Васильевского острова, только, у нас, на Петроградке», - цтируют "Новости Петроградского района" главу района Ивана Громова.