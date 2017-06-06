До середины июля температура в Петербурге будет только повышаться. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова.

«Первая декада июня была наиболее холодной, была аномалия, но сейчас постепенно подходим к норме. Вторая и третья декада июня, по нашему прогнозу, близка к норме и иногда даже с превышением. Для июня среднемесячным считается значение 15,6 градуса. До 22 июня солнце будет все выше и выше, и температурная норма постепенно будет повышаться, до середины июля», - рассказал Колесов.

Что касается дождей, то в июне ожидается 80-120% осадков от нормы. При этом июнь не будет «экстремально дождливым». Никаких долгих «зимних периодов» также не ожидается. «Сейчас «холодные» – отдельные пятна отрицательных аномалий. В их число попал и Петербург. Просто не везло Северо-Западу. Над регионом движутся циклоны, приносящие холод», - также добавил синоптик.

Для того, чтобы в Северной столице началось настоящее продолжительное лето, должен установиться антициклон, теплая воздушная масса, пояснил Александр Колесов. «Вот как будет в среду, 7 июня. Но это должно постоять долго. А сейчас мы такой тенденции не видим, устойчивых антициклонов. Наша перспектива – чередование, но все же подъем температуры будет», - резюмировал синоптик.