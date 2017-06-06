  • 6 Июнь 2017
USD 07.06.2017 56.6747 0.0595
USD ММВБ 23:16 56.69980  
EUR 07.06.2017 63.7817 -0.0293
EUR ММВБ 23:16 63.7800  
Нефть($) 06.06.2017 50.20 +1.46
Нефть(p) 06.06.2017 2845.07 +85.65

До середины июля температура в Петербурге будет только повышаться

Автор:


© Фото: Instagram / @nau_spb

Темы дня

Никаких долгих «зимних периодов» в Северной столице в ближайшее время не ожидается.

До середины июля температура в Петербурге будет только повышаться. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова.

«Первая декада июня была наиболее холодной, была аномалия, но сейчас постепенно подходим к норме. Вторая и третья декада июня, по нашему прогнозу, близка к норме и иногда даже с превышением. Для июня среднемесячным считается значение 15,6 градуса. До 22 июня солнце будет все выше и выше, и температурная норма постепенно будет повышаться, до середины июля», - рассказал Колесов.

Что касается дождей, то в июне ожидается 80-120% осадков от нормы. При этом июнь не будет «экстремально дождливым». Никаких долгих «зимних периодов» также не ожидается. «Сейчас «холодные» – отдельные пятна отрицательных аномалий. В их число попал и Петербург. Просто не везло Северо-Западу. Над регионом движутся циклоны, приносящие холод», - также добавил синоптик.

Для того, чтобы в Северной столице началось настоящее продолжительное лето, должен установиться антициклон, теплая воздушная масса, пояснил Александр Колесов. «Вот как будет в среду, 7 июня. Но это должно постоять долго. А сейчас мы такой тенденции не видим, устойчивых антициклонов. Наша перспектива – чередование, но все же подъем температуры будет», - резюмировал синоптик.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
    31.05.17
    Матрасы Perrino Active
    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm