Президент РФ Владимир Путин предложил ввести присягу при получении российского гражданства. Об этом он заявил во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.

"У нас, когда люди приходят в армию, произносят присягу. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее", - сказал Путин.

Глава РФ попросил Володина вместе с депутатами Госдумы "подумать и на эту тему". Володин, в свою очередь, пообещал предложить Путину текст присяги или клятвы верность после изучения международного опыта и наших традиций. Присяга, по словам Володина, нужна для того, чтобы тот, кто получает российское гражданство, понимал ответственность этого решения.

Предложение о введении присяги прозвучало в рамках обсуждения законопроекта о лишении гражданства РФ, признанных виновным в терроризме и экстремизме, который сейчас рассматривает Госдума. Он был внесен спустя несколько дней после теракта в Петербурге. По данным следствия, взрыв в метро устроил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший гражданство РФ.