В Театре Поколений состоится премьера спектакля "Всего лишь конец света"

Alitalia открыла новые рейсы из Пулково в Венецию и на Сицилию

В Театре Поколений состоится премьера спектакля "Всего лишь конец света"

Alitalia открыла новые рейсы из Пулково в Венецию и на Сицилию

При обнаружении повреждений на коммуникациях необходимо сообщать об этом по телефону 004 или 112. В зону испытаний района входят тепловые сети, проходящие по улицам:

В Кировском районе 6 июня испытают на прочность теплосети. Об этом сообщили в "Теплосети Петербурга".

При обнаружении повреждений на коммуникациях необходимо сообщать об этом по телефону 004 или 112.

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