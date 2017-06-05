В метро Петербурга появились «футбольные» схемы линий подземки. Их сделали в рамках подготовки к предстоящему Кубку конфедераций ФИФА. Об этом сообщается на сайте ГУП «Петербургский метрополитен».

На схеме метро теперь можно найти информацию о размещении фан-зоны, отмечены места отправления/прибытия автобусов-шаттлов и их маршруты. Всего в вагонах и на станциях будет размещено около 2000 обновленных схем.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.

Фото: metro.spb.ru