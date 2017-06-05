МЧС предлагает штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил штрафовать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз погоды. Об этом он заявил 5 июня в ходе селекторного совещания в МЧС.

"Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды", - цитирует "Интерфакс" Пучкова.

Он пояснил, что "именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере".

29 мая в Москве произошла гроза с ураганным ветром, были повалены 18 тыс. деревьев, а также повреждены около двух тыс. машин. В Люберцах ветер повалил башенный кран. В результате плохой погоды погибли 11 человек, пострадало около 200 человек.



Позже в МСЧ России заявили, что граждан не оповестили по sms о надвигающемся урагане, поскольку поступивший 29 мая от Росгидромета прогноз погоды не подпадал под критерии ЧС, так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с. Гидрометцентр заявил, что прогноз, данный московскими метеорологами на 29 мая, был точным и своевременным.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильным комитетам верхней палаты разобраться в ситуации вокруг московского урагана и выяснить причины позднего оповещения. По ее словам, после урагана осталось много вопросов, в частности "чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это, почему не налажено оперативное информирование наших граждан".