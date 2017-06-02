В Петербурге скончался известный балетмейстер Сергей Вихарев

В Петербурге на 56-м году жизни скончался известный балетмейстер, заслуженный артист России Сергей Вихарев. С 2007 года Вихарев был балетмейстером-репетитором Мариинского театра. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинки.

Лауреат многих Международных конкурсов окончил Ленинградское хореографическое училище им. А. Я. Вагановой в 1980 году (по классу Владилена Семенова) и в том же году был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр).

На этой сцене им было исполнено множество ролей в спектаклях классического репертуара: «Сильфида», «Спящая красавица», «Шопениана», «Жизель», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта». В качестве первого исполнителя участвовал в балетах Олега Виноградова «Витязь в тигровой шкуре» (Царевич Каджей), «Броненосец Потемкин» (Вестовой), «Петрушка» (Петрушка). Танцевал в спектаклях Независимой труппы Аллы Сигаловой, а также в балетах Бориса Эйфмана, Александра Полубенцева, Вадима Карелина.

В 1987-1988 годах Сергей Вихарев был педагогом-репетитором Донецкого государственного академического театра оперы и балета (ныне им. А.Б. Соловьяненко). В 1999-2006 годах являлся главным балетмейстером Новосибирского театра оперы и балета.

В Мариинском театре Сергей Вихарев осуществил реконструкции балетов: «Спящая красавица», «Баядерка», «Пробуждение флоры», «Карнавал», «Петрушка», являлся постановщиком танцев в опере «Жизнь за царя» (режиссер – Дмитрий Черняков).

Также он поставил балет «Леда и Лебедь» на музыку Густава Малера на сцене Эрмитажного театра (Петербург, 1995) и балетные сцены в опере «Джоконда» Амилькаре Понкьелли в генуэзском театре Карло Феличе (Италия, 1997). Осуществил постановку балетов Михаила Фокина «Шопениана», «Половецкие пляски», «Карнавал» в Национальном театре оперы и балета им. К. Байсеитовой (Астана, 2006) и балетной труппе Нихон академии балета/NBA Ballet (Токио, 2007).

В Большом театре реконструировал спектакль Мариинского театра 1894 года «Коппелия» в хореографии Мариуса Петипа и Энрико Чекетти (2009). В миланском театре Ла Скала осуществил постановку балета Мариуса Петипа «Раймонда» (2011). Коллектив Мариинского театра выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Вихарева.