Дворцовый мост засияет фиолетовым цветом в честь всемирного Дня воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). В акции примут участие 140 всемирно известных архитектурных сооружений и памятников.

Организаторы акции хотят привлечь внимание к проблемам своевременной диагностики, правильного лечения и улучшения качества жизни пациентов с ВЗК. Поддержать пациентов с ВЗК и увидеть мост в необычном свете можно будет 19 мая в 22:30.

Фиолетовый цвет является официальным символом борьбы с ВЗК. В России около 40 тыс. человек больных с ВЗК, средний возраст составляет 20-40 лет.