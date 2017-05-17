Велодорожками в Петербурге займется Центр управления парковками

Велодорожками и доступной средой в Петербурге займется Центр управления парковками. Смольный передал полномочия учреждению специальным постановлением от 15 мая.

Центр займется размещением и текущим ремонтом велодорожек, а также участвовать в создании условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры.

Сейчас Центр занимается популяризацией безавтомобильного передвижения по Северной столице, а также платными и перехватывающими парковками.

«С учетом уже имеющейся практики мы полагаем, что передача нам полномочий по организации велодорожек позволит более комплексно подойти к вопросу борьбы с избыточным автомобильным трафиком в Петербурге», - заявил директор ГКУ Владислав Бакулин.

Сейчас в Петербурге существует семь веломаршрутов в разных районах. За велодорожки отвечает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.