В Кировском районе 17 мая испытают на прочность теплосети. Об этом сообщили в компании "Теплосеть Петербурга". При обнаружении повреждений на коммуникациях петербуржцев просят сообщать об этом по телефону 004 (с мобильного - 112).

В зону испытаний входят трубопроводы, проходящие по улицам:

дорога на Турухтанные острова - от проспекта Маршала Жукова до проспекта Стачек, улица Кронштадтская, улица Зайцева, улица Маринеско, улица Примакова, улица Краснопутиловская - от улицы Зайцева до Автовской улицы, улица Новостроек - от улицы Зайцева до проспекта Стачек, улица Зины Портновой, улица Подводника Кузьмина, Трамвайный проспект - от проспекта Стачек до бульвара Новаторов, проспект Маршала Жукова - от улицы Кронштадтской до дороги на Турухтанные острова, проспект Стачек - от улицы Червонного Казачества до Трамвайного проспекта, проспект Ветеранов - от улицы Подводника Кузьмина до Дачного проспекта.

Энергетики призывают всех жителей и гостей Петербурга быть предельно внимательными и осторожными.

Фото: "Теплосеть Петербурга"