В Петербурге чиновники очистили парадную от объявлений фоторедактором. Об этом рассказал житель Петергофа Георгий Федоров на своей странице "ВКонтакте". Адрес дома: Ропшинское шоссе, 3/3.

"Администрация Петродворцового района, видимо, в тандеме с управляющей домом организацией, почистили двери от объявлений с помощью фоторедактора, и отчитались о проделанной работе", - написал он.

Дверь 15 мая. Фото: vk.com/georgiy_fyodorov

По словам мужчины, в середине января текущего года он разместил на портале "Наш Санкт-Петербург" сообщение с просьбой удалить с входной двери в парадную жилого дома остатки объявлений.

"Сначала мне дали в феврале письменный ответ о том, проблема будет устранена при наступлении положительных температур воздуха, в связи с чем решение отложили до мая этого года", - рассказал Федоров.

В итоге 4 мая чиновники разместила ответ на сайте, что "на входной двери в парадную снаружи и внутри остатки рекламных наклеек удалены без повреждения окраски двери."

К ответу приложены фотографии, на которых остатки объявлений закрашены с помощью фотомонтажа. "По факту никто ничего с дверей не удалял вообще", - резюмировал неравнодушный житель, опубликовав фотографию двери с остатками объявлений с датой 15 мая.

Аналогичная ситуация произошла в Петербурге осенью 2016 года - тогда губернатор Георгий Полтавченко уволил чиновника администрации Приморского района, ремонтирующего дорожки "фотошопом".

Фото: vk.com/georgiy_fyodorov