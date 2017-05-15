В парке Сосновка установили памятник собакам-саперам

В парке Сосновка установили памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Памятник посвящен 34-му отдельному минерно-саперному батальону, который назвали просто «Девичьей командой». Место для памятника выбрано не случайно - во время войны в Сосновке располагался питомник служебного собаководства НКВД, в котором содержались порядка двухсот четвероногих солдат.

На базе школы была организована единственная в мире учебная воинская часть 34 Отдельного инженерно-саперного батальона, где наравне с саперами-мужчинами успешно служили и женщины. Здесь также располагался военный аэродром, именно в Сосновку весной 1942 года была доставлена из Куйбышева партитура Седьмой симфонии Шостаковича, названная потом Ленинградской.

«Военные дрессировщики и собаки Ленинграда внесли свой вклад в победу и заслуживают, чтобы память о них была увековечена. Я уверен, что мемориал станет одним из важнейших памятных мест Выборгского района, куда почтить героев будут приходить жители, будут рассказывать молодому поколению о подвигах бойцов и их верных товарищей. И память о героях будет жить вечно», - сказал глава Выборгского района Валерий Гарнец.