  • 11 Май 2017
USD 12.05.2017 57.1161 -0.9663
USD ММВБ 16:16 57.48000  
EUR 12.05.2017 62.1595 -1.1039
EUR ММВБ 16:16 62.4850  
Нефть($) 11.05.2017 50.79 +1.03
Нефть(p) 11.05.2017 2900.93 +10.75

Совет Евросоюза одобрил отмену виз для Украины

Автор:


© Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Темы дня

До вступления документа в силу остались всего две подписи чиновников.

Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима для граждан Украины. Такое решение было принято на заседании совета, прошедшем 11 мая, пишет «Медуза».

Члены совета одобрили законопроект, переводящий Украину в число стран, гражданам которых не нужны визы для поездки в Европу.

До вступления документа в силу остались всего две подписи чиновников - председателя Европарламента Антонио Таяни и премьер-министра председательствующей в ЕС Мальты Джозефа Муската.

Затем решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС». Через 20 дней после публикации безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу.

Евросоюз и Украина начали переговоры о введении безвизового режима в 2008 году. Им смогут воспользоваться граждане Украины с биометрическими паспортами, совершающие поездки в страны ЕС (кроме Великобритании и Ирландии) с деловыми, туристическими и личными целями. Без визы они смогут находиться в ЕС 90 дней в течение полугодия.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу

    Легендарные места Северной столицы, которые обязан посетить каждый приехавший из столицы турист.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей
    11.05.17
    Своевременная профилактика подвески авто существенно продлит срок службы
    04.05.17
    Как я построил дом из газобетона
    28.04.17
    Выбор пледа: внимание на материал
    28.04.17
    Пуаро жив!
    27.04.17
    Как выбрать качественную автономную канализацию
    27.04.17
    Как безболезненно провести ребрендинг

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm