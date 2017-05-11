Совет Евросоюза одобрил отмену виз для Украины

Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима для граждан Украины. Такое решение было принято на заседании совета, прошедшем 11 мая, пишет «Медуза».

Члены совета одобрили законопроект, переводящий Украину в число стран, гражданам которых не нужны визы для поездки в Европу.

До вступления документа в силу остались всего две подписи чиновников - председателя Европарламента Антонио Таяни и премьер-министра председательствующей в ЕС Мальты Джозефа Муската.

Затем решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС». Через 20 дней после публикации безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу.

Евросоюз и Украина начали переговоры о введении безвизового режима в 2008 году. Им смогут воспользоваться граждане Украины с биометрическими паспортами, совершающие поездки в страны ЕС (кроме Великобритании и Ирландии) с деловыми, туристическими и личными целями. Без визы они смогут находиться в ЕС 90 дней в течение полугодия.