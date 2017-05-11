На юге КАД перекроют две полосы движения до конца мая

На юге КАД перекроют две полосы движения с 11 по 30 мая - на внутреннем кольце между транспортными развязками на пересечении с Московским и Таллиннским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения вводятся в связи с ликвидацией колейности покрытия проезжей части. Первая и вторая полосы будут полностью закрыты, на третьей и четвертой будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также смонтируют сигнальные фонари дежурного освещения. Генеральный подрядчик: ЗАО «АБЗ-Дорстрой».