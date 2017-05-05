Станцию метро "Елизаровская" открыли после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Она была закрыта с 11:25. "В 12:13 станция открыта", - отметили в метро, не уточнив подробностей закрытия.

По данным "Фонтанки.ру", причиной эвакуации пассажиров и сотрудников подземки стал найденный в багаже мужчины боеприпас.

Сотрудники службы контроля метрополитена остановили для проверки мужчину, на котором сработала рамка металлодетектора - в его сумке нашли боеприпас.