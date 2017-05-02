В Петербурге 9 мая будет февральская погода со снегом. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова.

По его словам, сейчас в Северной столице начались самые теплые дни первой половины месяца. После 5 мая придет циклон с Баренцева моря, он принесет северный ветер и мокрый снег.

Наиболее низкая температура ожидается 6, 7 и 8 мая. В ночные часы прогнозируются заморозки до минус двух градусов, днем воздух будет прогреваться максимум до шести-семи градусов тепла.

«С Баренцева моря заходят очень холодные воздушные массы, и температура будет почти февральской. На самом деле похолодание не прерывалось, температура воздуха стала ниже нормы 10 апреля и сохраняется на таком уровне до сих пор. Сейчас тепло из-за небольшой облачности, солнце прогревает. На самом деле мы постоянно находимся в холодной воздушной массе», - рассказал Колесов.

По прогнозу синоптиков, вся первая декада мая будет холодной. В середине месяца в Петербург придет антициклон, начнутся теплые и сухие дни.