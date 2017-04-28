Главный жилинспектор России разъяснил новый порядок начисления коммуналки

Главный жилинспектор России Андрей Чибис разъяснил новый порядок начисления коммунальных платежей. По его мнению, население должно платить в том числе за чердаки и подвалы. Об этом сообщают «Известия».

Новая строка в квитанциях на оплату ЖКХ появилась с начала этого года, обеспечив рост общего счета на 300–500 рублей. Против этого выступила Общественная палата и комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

По словам Чибиса, несмотря на протесты, действующие нормативы пересматриваться не будут, так как они установлены в соответствии с законом. Он рассказал, за какие именно общедомовые площади должны платить жильцы.

Для расчетов платы за воду должны учитываться «площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам». В счетах же за электричество учитывается «в том числе площадь чердаков и подвалов».