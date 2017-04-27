Станцию метро "Пионерская" "заминировала" 17-летняя девушка

Станцию метро "Пионерская" днем 26 апреля "заминировала" 17-летняя девушка. Тогда из подземки эвакуировали около трех сотен человек. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

В 15:48 "Пионерскую" закрыли из-за анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе. Со станции вывели всех пассажиров и сотрудников метрополитена. Проверка продолжалась около получаса, однако никаких опасных предметов специалисты не обнаружили.

Анонима, звонившего, как выяснилось, с чужого мобильного телефона, вычислили в тот же день. Им оказалась молодая девушка, которую задержали около дома номер 23 по проспекту Энгельса. Уголовное дело в отношении несовершеннолетней не возбудили.