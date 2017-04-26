В Петербурге с 30 апреля начнет курсировать ночной поезд метро. Он будет ходить до 15 ноября на участке «Адмиралтейская» - «Спортивная». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Двустороннее движение поезда будет осуществляться по праздничным и выходным дням (в ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье) с 01:00 до 03:00. Исключением станут праздничные дни, в которые метро будет работать круглосуточно.

Расписание отправления ночных поездов-челноков: «Адмиралтейская» - 01:00, 01:20, 01:40, 02:00, 02:20, 02:40, «Спортивная» - 01:10, 01:30, 01:50, 02:10, 02:30, 02:50.

Режим работы вестибюлей станций в ночное время: «Адмиралтейская» - вход будет открыт с 00:48 до 02:28, выход будет открыт с 01:15 до 03:12 (нечетные числа) и с 01:13 до 03:10 (четные числа), «Спортивная-1» - вход будет открыт с 01:00 до 02:40, выход будет открыт с 01:03 до 02:56 (нечетные числа) и с 01:05 до 02:56 (четные числа), «Спортивная-2» - вход будет открыт с 00:58 до 02:38, выход будет открыт с 01:15 до 03:05.