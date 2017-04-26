Губернатор Георгий Полтавченко пообещал предоставить Курортному району особый статус и рекреационные функции. Об этом он заявил в ходе выступления в Законодательном собрании 26 апреля с отчетом за год.

«Это единственный способ прекратить захваты береговой линии Финского залива. Особый статус также позволит вдохнуть жизнь в уникальные деревянные постройки, украшающие историческую зону отдыха. И самое главное – спасти знаменитые леса Северной Ривьеры», - отметил Полтавченко.

Градоначальник также подчеркнул, что Смольный продолжит создание новых пансионатов и санаториев «за счет бюджетных и внебюджетных источников». Курортный район, по его словам, для этого является оптимальным.

Ранее советник главы Курортного района Евгений Карпов рассказал в интервью «Санкт-Петербург.ру» о становлении района как оздоровительного кластера, об открытии краеведческого музея, а также о законе как о действующем и гибком инструменте.