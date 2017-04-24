Снег и дожди уйдут из Петербурга только через два дня. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

"В ближайшие два дня дожди, еще и снежинки могут быть, потом прекращение осадков. Температура днем в дожде пять-семь градусов тепла, при солнце до плюс десяти", - написал синоптик.

По его словам, нынешнее продолжительное похолодание, охватившее всю Европу, случай редкий. "По нашему региону можно сравнить только с 1966 годом, там было еще холоднее", - отметил Колесов.

"Высотный циклон, который создает условия для снега, постепенно заполняется и медленно отходит от нашей территории. Перестройка в атмосферных процессах видна, но жары как в Москве в нашем регионе пока нет", - также добавил он.