Сквозной проезд по Митрофаньевскому шоссе закроют до 2 мая

Движение транспорта по Митрофаньевскому шоссе у Мирофаньевского тупика закроют с 29 апреля до 2 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной административно технической инспекции (ГАТИ).

Причиной полного прекращения движения автомобилей станут плановые работы по прокладке инженерных сетей. Также на данном участке будут поэтапно ограничивать проезд.

На первом этапе работ движение ограничивается на период с 25 по 28 апреля, на втором этапе- со 2 до 11 мая. Объезд предусмотрен по Московскому проспекту и улице Розенштейна.