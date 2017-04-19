Минстрой рассказал о провале программы капремонта в 2016 году

Программы по капремонту многоквартирных домов в 2016 году провалилась. Отремонтировать удалось только 135 млн кв. метров из заложенных на год 155,7 млн кв. метров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Минстроя по итогам работы за прошлый год.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис признал, что было отремонтировано 88% от запланированного количества домов. При этом темпы ремонта увеличились вдвое по сравнению с 2015 годом. Провал объясняют недостаточно эффективной работой чиновников отдельных регионов и задержкой в оформлении документов.

Чибис отметил, что ряд регионов не смогли выполнить план. Так, в Ульяновской области отремонтировали лишь 39% от запланированного, в Магаданской и Нижегородской областях - по 35%, в Омской области - 31%.

За год было собрано 85,7% взносов на капремонт, что на 8,53% больше, чем в 2015-м, отмечено в докладе Минстроя. Из запланированных 166 млрд рублей удалось собрать 142,3 млрд рублей. Помимо этого, было предусмотрено предоставление господдержки на 24,4 млрд рублей.

Можно предположить, что разрыв между планами и реально выполненными работами связан с недостатком финансирования, однако даже тот бюджет, который удалось собрать, не был израсходован. Стоимость работ по капремонту составляла 151,6 млрд рублей, однако было потрачено 107,8 млрд рублей.