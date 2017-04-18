В Петербурге 18 апреля днем будет ветрено и без осадков. Температура воздуха днем от нуля до двух градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца был в 05:35, закат будет в 20:22. После заката ветер стихнет до 2 м/с, температура воздуха опустится до минус пяти градусов.