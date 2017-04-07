Опубликован летний график отключения горячей воды в Петербурге

ГУП «ТЭК СПб» ппубликовал летний график отключения горячей воды в Петербурге. Компания запустила онлайн-сервис, с помощью которого каждый абонент может оперативно получить информацию о сроках отключения водоснабжения.

С 15 мая по 1 сентября будет проведен планово-профилактический ремонт 279 энергетических источников и 217 центральных тепловых пунктов предприятия. При этом 60% абонентов «ТЭК СПб» будут получать услугу горячего водоснабжения без ограничений.

В общей сложности, в течение летнего сезона пройдет 261 гидравлическое испытание в 14 районах Петербурга: Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском, Петроградском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском, Кронштадтском, а также в Гатчинском и Всеволожском районах Ленобласти.

Проверка тепловых сетей на прочность выполняется в межотопительный период для определения их готовности к следующему отопительному сезону. Давление в трубопроводах увеличивают до уровня, примерно на четверть превышающего стандартную нагрузку. Подобные мероприятия необходимы, чтобы выявить «слабые места» тепловых сетей, предупредить образование дефектов и сбоев в теплоснабжении в отопительный период.

В связи с возможностью возникновения дефектов в период гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей «ТЭК СПб» просит горожан быть предельно внимательными. При обнаружении выхода воды на поверхность или проседания грунта нужно обходить опасные участки, не пытаться пересечь их на транспорте. Сообщать о поврежденных трубопроводах необходимо по телефонам: 004, 112 или 601-93-93.