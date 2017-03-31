Трем государственным вузам России запретили набирать студентов

Рособрнадзор запретил прием в три государственных вуза по результатам проверок. Среди них Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Это ни коим образом не касается образовательной и иной деятельности института. Была проверка Рособрнадзора, которая выявила несколько замечаний. Но у Рособрнадзора есть стандартная процедура автоматического приостановления набора до устранения замечаний. Поэтому это техническая мера, она никак не связана с учебой студентов, тем более выдачей дипломов", - отметили в институте кино и телевидения.

В учебном учреждении также подчеркнули, что с устранением замечаний Рособрнадзора связано подписание дополнительных соглашений, которое коснется каждого студента. "Во все договоры необходимо внести положения ст. 60 Закона об образовании в РФ", - уточнили в вузе. Сегодня должна состоятся встреча студентов и ректората.

Кроме петербургского вуза, прием студентов также остановлен в Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского и Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина.

Кроме того, на основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии Кисловодского института экономики и права, а также приостановлена лицензия Санкт-Петербургского института гуманитарного образования. Московский филиал Российской международной академии туризма частично лишен госаккредитации.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.