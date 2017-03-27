Умер легендарный футболист «Зенита» Владимир Казаченок

Легендарный футболист «Зенита» Владимир Казаченок скончался на 65 году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«26 марта на 65 году жизни скончался один из лучших футболистов в истории сине-бело-голубых. Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича», - говорится в сообщении.

В составе «Зенита» Казаченок провел 219 матчей и забил 78 мячей, в 1980 году вместе с командой стал бронзовым призером чемпионата СССР. Казаченок входит в клуб Григория Федотова, забив за карьеру 104 гола.

С 2014 года он работал директором учебно-тренировочного центра академии «Зенита». Кроме двух периодов выступлений за «Зенит» (1971-1975, 1979-1983), Казаченок играл в московском «Динамо» (1976-1978), вместе с которым в 1977 году выиграл Кубок СССР.

После завершения игровой карьеры работал тренером в санкт-петербургском «Динамо», «Химках» и эстонском клубе «Калев».