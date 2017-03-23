Смольный объявил конкурс на реконструкцию Александровского парка. Власти хотят повысить его туристическую привлекательность и сделать более доступным для пеших прогулок. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу администрации Петроградского района Ивана Громова.

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Архитектурный конкурс на разработку концепции благоустройства парка будет закрытым. Предполагается, что серьезных изменений не будет, поскольку это охранная территория.

"Дело в том, что сегодня Александровский парк сильно раздроблен: отдельно располагаются территория Артиллерийского музея, сам парк, прилегающие территории, включая Сытный рынок. Мы хотим улучшить технические характеристики объекта с точки зрения пропускной способности, отдать приоритет пешеходам, открыть новые пространства, которые сегодня мало задействованы для прогулок", - отметил Громов.

Заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Лариса Канунникова добавила, что к участию в конкурсе приглашены те архитектурные бюро, которые имеют лицензии на работы в охранных зонах.

По ее словам, к реконструкции Александровского парка планируется привлекать средства инвесторов. "Вопросы по конкурсу сегодня решаются в рамках инвестиций", - уточнила она. Участники конкурса могут подать свои проекты до 20 мая. Выставка проектов пройдет в КГА, 26 мая жюри подведет итоги.