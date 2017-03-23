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Россияне назвали наиболее подходящую форму правления

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© Фото: Владимир Сергеев / РИА «Новости»

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Участие в исследовании приняли 1,8 тыс. жителей страны.

Россияне назвали наиболее подходящей формой правления для страны республику. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос «ВЦИОМ-Спутник».

За республику высказались 88% опрошенных. При этом, по данным опроса, подавляющее большинство не готовы к восстановлению монархии в России (68%).

Знают человека, который мог бы стать новым российским монархом, лишь 6% жителей страны. Еще 22% респондентов «в принципе не против монархии», но не видят подходящей кандидатуры.

По данным социологов, в 2006 году против монархической формы правления высказывались 66% граждан России, а в 2013-м - 67%. В 2017 году процент противников единовластия вновь увеличился и составил 68%.

При этом социологи отмечают, что «терпимо» к монархии относится в основном молодежь: среди респондентов от 18 до 34 лет таких 68%. Не против монархии и жители Москвы и Петербурга (37%), а также активные интернет-пользователи (33%) и сторонники непарламентских партий - потенциальных монархистов среди них 34%.

На вопрос «Почему вы за восстановление монархии?» затруднились ответить 50% граждан, выступающих в ее поддержку. Еще 10% полагают, что «во власти должен быть один человек». 8% респондентов заявили, что «это традиционный строй для России», а еще 8% опрошенных уверены, что при такой форме правления «было бы больше порядка».

Большинство противников монархии (16%) выступают за демократию - по их мнению, выбирать правителя должны сами жители страны. 13% россиян назвали монархию «устаревшей формой правления», еще 9% заявили, что им «не нравится передача власти по наследству» (9%).

Опрос под названием «Монархия для России: сто лет спустя» проводился с 16 по 18 марта 2017 года методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Участие в исследовании приняли 1,8 тыс. россиян.

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